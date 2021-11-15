Подсчитано, сколько жителей Петрозаводска смогли добиться от работодателей прибавки к зарплате

Попросить прибавку к зарплате во время пандемии решились менее половины работников предприятий Петрозаводска, но из тех, кто это сделал, многие ее получили.

Такой вывод следует из результатов опроса жителей города, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob.

О повышении зарплаты просили 40% опрошенных. Из этого количества 43% добились желаемого.

В переговорах о зарплате чаще всего речь шла о прибавке в размере 30% и более — о таком повышении просил каждый пятый опрошенный. Именно они чаще других и добивались повышения. Еще 27% участников опроса не называли конкретного размера прибавки, оставляя это решение за руководством. Если руководство соглашалось, то в основном, повышало зарплату на 10%.

Мужчины говорили с руководством о повышении чаще женщин (42% и 38% соответственно).