Подсчитаны размеры чаевых в кафе и ресторанах

В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.

Об этом свидетельствуют данные исследования Сбербанка, поступившего в РБК.



За семь месяцев текущего года 40,3% оставляли на чай в среднем 88,5 руб. Часть посетителей ресторанов при этом не пользовались сервисом платежей либо оставляли на чай наличными.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".