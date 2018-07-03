Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:43, 03 Июля 2018
фото: Валерий Круподерщиков (слева) и Павел Ильин (справа)

Подсудимого Ильина не было на Сямозере в день трагедии, заявила свидетель в суде

По теме

Жительницу Карелии, организовавшую азартные игры, будут судить
03.07.18 10:39
Почему внешне абсолютно здоровым людям рекомендуют обратиться к врачам
03.07.18 10:23
Владельцам земель в Карелии посоветовали уточнить границы своих участков
03.07.18 10:17
Все новости
Загрузка...

Петрозаводский городской суд после длительного перерыва возобновил судебный процесс по делу о гибели детей на Сямозере.

Ранее суд объявлял перерыв до 3 июля.

Судебное заседание началось с допроса свидетеля Ирины Лери, которая являлась заведующей отделения физической культуры педколледжа Петрозаводска и вела модуль по организации школьного туризма. Выпускники заведения - Валерий Круподерщиков и Павел Ильин - являются подсудимыми.

По словам Лери, студенты колледжа могли лишь быть вожатыми, но не иструкторами. О трагедии на Сямозере ей стало известно во время похода со студентами на Машезере. "Большую часть дороги мы ехали в тишине, потому что все были в шоке", - сказала допрашиваемая.

Павел Ильин писал выпускную работу у Лери. По ее словам, 18 июня, в день трагедии, у нее была встреча со студентом. "Павел приехал, мы целый день с ним провели над работой", - сказала Ирина Лери.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.

По теме

Жительницу Карелии, организовавшую азартные игры, будут судить
03.07.18 10:39
Почему внешне абсолютно здоровым людям рекомендуют обратиться к врачам
03.07.18 10:23
Владельцам земель в Карелии посоветовали уточнить границы своих участков
03.07.18 10:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 3
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:25
Без политики
Приходи за здоровьем вовремя
"Если вовремя обнаружить заболевание, справиться с ним будет быстрее и дешевле, чего не скажешь о запущенных патологиях, когда к врачу пациент приходит уже с серьезными симптомами" – об этом неоспоримом факте говорят все, кто так или иначе связан с медициной.
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»