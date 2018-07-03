Подсудимого Ильина не было на Сямозере в день трагедии, заявила свидетель в суде

Петрозаводский городской суд после длительного перерыва возобновил судебный процесс по делу о гибели детей на Сямозере.

Ранее суд объявлял перерыв до 3 июля.

Судебное заседание началось с допроса свидетеля Ирины Лери, которая являлась заведующей отделения физической культуры педколледжа Петрозаводска и вела модуль по организации школьного туризма. Выпускники заведения - Валерий Круподерщиков и Павел Ильин - являются подсудимыми.

По словам Лери, студенты колледжа могли лишь быть вожатыми, но не иструкторами. О трагедии на Сямозере ей стало известно во время похода со студентами на Машезере. "Большую часть дороги мы ехали в тишине, потому что все были в шоке", - сказала допрашиваемая.

Павел Ильин писал выпускную работу у Лери. По ее словам, 18 июня, в день трагедии, у нее была встреча со студентом. "Павел приехал, мы целый день с ним провели над работой", - сказала Ирина Лери.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.