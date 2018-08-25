Подсудимый по делу о гибели детей на Сямозере рассказал, как удалось выжить тем ребятам, которые были с ним

Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.

Вадим Виноградов стал вторым из подсудимых, кто дал показания в суде. Ранее Валерий Круподерщиков ответил на вопросы адвокатов, но отказался давать пояснения гособвинителям, заявив, что представители прокуратуры хотят его запутать. И если Круподерщиков заявил, что не признает своей вины, то Виноградов на вопрос адвоката "вы признаете себя виновным в инкриминируемом деянии?", ответил "Да".

- В полной мере?

- Да.

Виноградов в суде держится уверенно и спокойно. Лишь два раза во время допроса он заплачет. Когда вспомнит, как будет уезжать катер, который приходил к ним на помощь из лагеря, но отказался искать ребят, и когда будет говорить, как узнал, сколько детей утонуло в тот день – 18 июня 2016 года.

Подробнее – в нашем репортаже из зала суда.