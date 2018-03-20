Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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2990
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Новости. Общество
09:06, 20 Марта 2018

Подведены итоги конкурса по предоставлению грантов для НКО Петрозаводска


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Мэрия Петрозаводска подвела итоги конкурса по предоставлению грантов для некоммерческих организаций.

Общий фонд конкурса составлял 300 тысяч рублей, сообщает сайт городской администрации.

Всего поступило 22 заявки от некоммерческих организаций. Все проекты были направлены на укрепление межнациональных отношений, профилактику экстремизма, создание условий для адаптации мигрантов, развитие институтов гражданского общества, патриотическое воспитание и так далее.

Победителями стали 16 проектов. Какие – можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-20 11:19:53
Если Григорьев будет создавать условия для адаптации мигрантов, то ему тоже денег дадут. Сможет штраф оплатить
кир
2018-03-20 09:09:10
Опять кормушка для патологических лодырей.
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