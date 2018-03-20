Подведены итоги конкурса по предоставлению грантов для НКО Петрозаводска

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Мэрия Петрозаводска подвела итоги конкурса по предоставлению грантов для некоммерческих организаций.
Общий фонд конкурса составлял 300 тысяч рублей, сообщает сайт городской администрации.
Всего поступило 22 заявки от некоммерческих организаций. Все проекты были направлены на укрепление межнациональных отношений, профилактику экстремизма, создание условий для адаптации мигрантов, развитие институтов гражданского общества, патриотическое воспитание и так далее.
Победителями стали 16 проектов. Какие – можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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