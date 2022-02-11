Подведены итоги развития промышленности Карелии за 2021 год

Промышленное производство в Карелии в 2021 году выросло на 1,4% по сравнению с 2020 годом, сообщает Карелиястат.

Рост произошел, в основном, за счет сферы водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнения, где показатели увеличились на 18,1%.

Кроме того, добыча полезных ископаемых выросла на 3,9%.

В области обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха производство сократилось на 1,2%.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей экономики Карелии, произошло снижение на 0,8%.

По сравнению с прошлым годом сократились объёмы производства лесоматериалов, бумаги и картона, железорудного концентрата, конструкций из черных металлов, изделий для строительства зданий и сооружений. В пищевой промышленности снизилось производство мясных полуфабрикатов, переработанной и консервированной рыбы, молока, хлебобулочных изделий, сыров, творога, мяса, колбасных изделий, сливочного масла.

Вместе с тем, увеличилось производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств, радиаторов центрального отопления, бетона, древесно-стружечных плит, топливной щепы и гранул, мебели, асфальтобетонных дорожных смесей. А в пищевой промышленности больше выпущено кондитерских изделий, муки, крупы, готовых кормов для сельскохозяйственных животных.