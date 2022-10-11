Подвесной мост вновь соединил берега реки на юге Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе вновь открылся после ремонта подвесной пешеходный мост.
Как сообщили в администрации Олонецкого района, в деревне Иммалица завершился ремонт подвесного пешеходного моста через реку Олонка.
Подрядчик заменил деревянные конструкции и подтянули подвесные элементы.
С 6 ноября движение по мосту было возобновлено.
Напомним, мост в связи с ремонтом был закрыт с 1 ноября.
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