Подвесной мост вновь соединил берега реки на юге Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе вновь открылся после ремонта подвесной пешеходный мост.

Как сообщили в администрации Олонецкого района, в деревне Иммалица завершился ремонт подвесного пешеходного моста через реку Олонка.

Подрядчик заменил деревянные конструкции и подтянули подвесные элементы.

С 6 ноября движение по мосту было возобновлено.

Напомним, мост в связи с ремонтом был закрыт с 1 ноября.