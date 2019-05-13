Подвыпившая дама в День Победы устроила погром в кафе Кондопоги

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В Кондопоге посетительница ночного заведения выпила и пошла разрушать интерьер кафе, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
Инцидент произошёл в День Победы поздно ночью. В кондопожском кафе, расположенном на улице Пролетарской, сработала тревожная кнопка.
Администратор ночного заведения указала прибывшим стражам правопорядка на подвыпившую посетительницу, которая повредила имущество кафе – разбила несколько светильников.
Представительницу прекрасной половины человечества пришлось задержать и передать сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Теперь 36-летней гражданке грозит административная ответственность.
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