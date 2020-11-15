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Подземный пешеходный переход появится у Дома композиторов в Карелии

Новости. Общество
11:35, 16 Ноября 2020
фото: © Администрация Сортавальского района
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Начались работы по прокладке подземного пешеходного перехода у Дома композиторов на федеральной трассе "Сортавала".

Как сообщается на официальной странице администрации Сортавальского района, Дом творчества композиторов сейчас находится в стадии масштабной перестройки. Реализуемые проекты включают в себя и реконструкцию исторических зданий, и строительство новых объектов. Это будет огромный туристический комплекс, способный одновременно принимать и обслуживать до 300 гостей. Проект планируется завершить в течение 5-6 лет.

Подземный переход – один из новых инфраструктурных объектов комплекса.

"На трассе очень оживлённое движение и существующие наземные переходы в этом месте уже не дают стопроцентной гарантии безопасности для туристов. Участок дороги здесь достаточно прямой, водители часто нарушают скоростной режим, обгоняют другие автомобили. Поэтому было принято решение о строительстве подземного пешеходного перехода", - рассказала директор Дома творчества композиторов Марина Братышева.

Заказчиком строительства выступает АНО "Дом творчества композиторов "Сортавала" при участии крупного частного инвестора. Проект пешеходного тоннеля подготовила проектная организация ООО "Рея" из Петрозаводска.

Проект уже прошёл государственную строительную экспертизу, Федеральное дорожное агентство оформило серветут - ограниченное право для производства работ на участке федеральной трассы, ФКУ Упрдор "Кола" выдало разрешение на строительство.

Подрядчиком на строительстве пешеходного тоннеля выступает ООО "Ладожская усадьба реставрация".

Сметная стоимость объекта - 18 миллионов рублей.

Работы про прокладке перехода начались 13 ноября и ведутся в две смены. Завершить строительство планируется до конца года.

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