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Поезд Деда Мороза прибудет на вокзал Петрозаводска 9 января

Новости. Общество
13:22, 08 Января 2022
фото: rzd.ru

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В воскресенье, 9 января в 15.25 на вокзал Петрозаводска прибудет «Поезд Деда Мороза» – сказочно оформленная передвижная резиденция.

Во время остановки посетителей ждет развлекательная праздничная программа, напомнили в правительстве Карелии.

По ранее приобретенным билетам можно будет побывать и внутри поезда. Часть вагонов будет открыта для свободного посещения: вагон с фотокупе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни и вагон-лавка с сувенирами и сладостями.

Дети от 6 до 13 лет включительно смогут побывать в резиденции без сопровождения, малыши от 3 до 5 лет включительно – с кем-то из взрослых. Праздничная программа начнется за 20 минут до прибытия поезда.

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