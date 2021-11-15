Поезд Деда Мороза прибудет на вокзал Петрозаводска 9 января

В воскресенье, 9 января в 15.25 на вокзал Петрозаводска прибудет «Поезд Деда Мороза» – сказочно оформленная передвижная резиденция.

Во время остановки посетителей ждет развлекательная праздничная программа, напомнили в правительстве Карелии.



По ранее приобретенным билетам можно будет побывать и внутри поезда. Часть вагонов будет открыта для свободного посещения: вагон с фотокупе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни и вагон-лавка с сувенирами и сладостями.



Дети от 6 до 13 лет включительно смогут побывать в резиденции без сопровождения, малыши от 3 до 5 лет включительно – с кем-то из взрослых. Праздничная программа начнется за 20 минут до прибытия поезда.