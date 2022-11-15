Поезд «Горнолыжный экспресс» запустят через Петрозаводск на новогодние праздники

Новый поезд из Москвы в Мурманскую область будет курсировать с 29 декабря по 7 января..

На зимние праздники в Мурманскую область запустят новый поезд. «Горнолыжный экспресс» свяжет Москву с Апатитами. Об этом сообщается на сайте Телекомпании ТВ-21 со ссылкой на telegram-канал правительства Мурманской области.

- Поезд для фанатов зимних видов спорта будет курсировать по специальному расписанию 29 и 30 декабря 2022 года, а также с 1 по 7 января 2023 года, - говорится сообщении правительства Мурманской области.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях: Свирь, Петрозаводск, Кемь, Кандалакша.

Провоз спортивного инвентаря - бесплатный.

Ранее сообщалось, поезд на гору Воттоваара в Карелии запустят в новогодние праздники.