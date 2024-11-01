Поезд к известнейшей достопримечательности Карелии временно поменяет расписание

«Рускеальский экспресс» и пригородный поезд в Приладожье поменяют расписание из-за ремонта путей.

В Минтрансе Карелии сообщили о временных изменениях в расписании пригородных поездов из-за ремонта на перегоне Ляскеля — Леппясилта.

Пригородные поезда N 6024 «Питкяранта — Сортавала» и N 6023 «Сортавала — Питкяранта» будут отменены 12 и 26 ноября.

Также 11, 13, 25 и 27 ноября будут следовать по укороченному маршруту с изменением расписания поезда N 6023 «Сортавала — Горный парк Рускеала»: отправление в 12.15, прибытие в 13.16, и N 6024 «Горный парк Рускеала — Сортавала»: отправление в 14.10, прибытие согласно действующему расписанию.