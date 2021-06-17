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Поезд «Мурманск-Москва» задержался в пути из-за ДТП на переезде в Карелии

Новости. Происшествия
15:23, 18 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Грубое нарушение водителем микроавтобуса Правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Карелии, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Сегодня, 18 июня, в 13.31 на переезде 427 км перегона Лучевой — Шуйская произошло дорожно-транспортное происшествие.

Причиной случившегося стал выезд микроавтобуса на нерегулируемый переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось.

По предварительной информации, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. В связи с происшествием на 25 минут был задержан пассажирский поезд № 15 Мурманск — Москва.

Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее ГИБДД Карелии сообщали, что водитель микроавтобуса не заметил запрещающего сигнала и выехал на переезд, спровоцировав столкновение с поездом.

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