Поезд насмерть сбил мужчину в Петрозаводске

Неизвестный мужчина погиб на станции Онежский разъезд.

На станцию скорой помощи Петрозаводска в минувший вторник, 4 октября, в 17.26 поступил вызов на железнодорожную травму. Пострадавший - неизвестный мужчина 35-45 лет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем Телеграм-канале «Антидот Охлопкова».

«Смерть до прибытия на станции Онежский разъезд», - написал министр.