Поезд насмерть задавил сидевшего на путях жителя Карелии

В Лахденпохском районе поезд насмерть задавил местного жителя, сообщает карельская транспортная прокуратура.

"В минувшую субботу в 00.55 в Лахденпохском районе грузовой поезд на станции Яккима смертельно травмировал мужчину, который сидел на железнодорожном полотне. На звуковые сигналы поезда не реагировал. В результате экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

Установлена личность погибшего, это 44-летний житель Лахденпохьи.

С начала года это пятое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Карелии, отмечает ведомство.