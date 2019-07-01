Поезд насмерть задавил сидевшего на путях жителя Карелии

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В Лахденпохском районе поезд насмерть задавил местного жителя, сообщает карельская транспортная прокуратура.
"В минувшую субботу в 00.55 в Лахденпохском районе грузовой поезд на станции Яккима смертельно травмировал мужчину, который сидел на железнодорожном полотне. На звуковые сигналы поезда не реагировал. В результате экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
Установлена личность погибшего, это 44-летний житель Лахденпохьи.
С начала года это пятое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Карелии, отмечает ведомство.
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