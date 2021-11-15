Поезд несколько километров протащил застрявшую легковушку (ФОТО и ВИДЕО)

Очевидцы зафиксировали страшную аварию, произошедшую в день памяти жертв ДТП.

По информации сайта «Фонтанка.ру», в Алтайском крае возле города Барнаул 21 ноября около 16:30 на железнодорожном переезде у посёлка Ягодный автомобиль ВАЗ въехал в грузовой железнодорожный состав. По предварительным данным, 48-летний водитель ВАЗа погиб. В машине он был один. Об этом сообщило местное ГУ МВД.

Западно-Сибирская железная дорога сообщила, что на перегоне Южный — Калманка был обнаружен зажатый между вагонами легковой автомобиль. Людей в нём не нашли.

Паблик «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте» публикует фотографии и видео. На записи видно, как поезд на высокой скорости несёт за собой застрявшую в нём машину. На фотографиях — уже остаток машины, зацепившийся за поезд. Видимо, остальные части машины вместе с человеком разметало по пути. Тело водителя, как пишут в паблике, тоже нашли не целиком.

Эта авария произошла 21 ноября, в День памяти жертв ДТП.