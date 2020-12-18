Поезд с Дедом Морозом приедет в новогоднюю ночь из Петербурга в Петрозаводск

Новогодний туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург проедет через Великий Новгород, Петрозаводск и Рускеала.

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд № 927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке "Рускеала". В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов", — пишет РИА Новости со ссылкой на говорится в сообщении частной железнодорожной компании..

В программе путешествия встреча Нового года в Великом Новгороде, праздничный ужин, трехразовое питание, фотограф и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поезд отправится из Петербурга с Витебского вокзала 31 декабря в 20:00 и прибудет обратно на Финляндский вокзал 1 января в 23:37. Новогоднюю ночь пассажиры встретят в Великом Новгороде (23:30-00:30) с Дедом Морозом и Снегурочкой, елкой, ярмаркой, фейерверком и фотографом.

В Чудово во время стоянки поезда (2:00–3:20) пассажирам предложат чай из самовара и местную выпечку. В Петрозаводске будет организована прогулка по набережной Онежского озера и городскому парку в сопровождении Деда Мороза со Снегурочкой и фотографа. После отправления поезда из Петрозаводска проведут развлекательную викторину с подарками для победителей.

Вечером 1 января новогодний поезд прибудет в горный парк "Рускеала". Во время стоянки (16:20-18:50) запланированы прогулка по парку, световое шоу и фотографирование. Обратно в Петербург поезд прибудет 1 января в 23:37 на Финляндский вокзал.

"Стоимость пакетного тура составляет: с проездом в купейных вагонах — 25 тысяч рублей (взрослый), в СВ — 45 тысяч рублей (взрослый). Детям до десяти лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места", — добавляется в сообщении.