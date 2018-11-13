Поезд сбил насмерть молодого жителя Карелии

В Кондопоге нашли тело 26-летнего мужчины в колее железнодорожного пути, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В колее железнодорожного пути перегона станций Заделье – Кондопога 12 ноября в 19.12 обнаружили тело молодого человека с железнодорожными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.