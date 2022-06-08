Поездка на машине бывшей жены закончилась для жителя Петрозаводска уголовным делом

Бывший сожитель оставил петрозаводчанку без машины, сообщили в МВД республики.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением об угоне автомобиля, который с вечера был припаркован во дворе.

Сотрудники полиции выяснили, что автомобиль женщины угнал ее бывший сожитель. Мужчина признался, что при расставании не вернул хозяйке запасную связку ключей. Подозреваемый сел за руль чужого автомобиля и, покатавшись по своим делам по городу, бросил его. Иномарка была обнаружена неподалеку от его дома.

Возбуждено уголовное дело по факту угона. Петрозаводчанин находится под подпиской о невыезде.