Поездка по поселку в Карелии для водителя с ребенком закончилась штрафом

В Муезерском районе водитель иномарки получил штраф за перевозку ребенка без детского кресла, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Суккозеро Муезерского района инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Lifan. При проверке документов установлено, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами, в салоне автомобиля находился ребенок, которого водитель перевозил без детского удерживающего устройства.

В отношении нарушителя составлены административные материалы и штраф в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей перевозить детей в автомобильном транспорте строго в соответствии с требованиями ПДД.