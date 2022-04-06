Погибшего на Украине бойца из Карелии жена похоронит в Калининградской области

Погибший на Украине гвардии старший матрос Егор Терзи по решению жены будет похоронен в Балтийске. Похороны состоятся сегодня, 8 апреля.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, по решению супруги, хоронить Егора Терзи будут в Балтийске Калининградской области. Накануне вечером тело бойца было доставлено туда из Ростова. Церемония прощания начнётся сегодня, 8 апреля, в 10 часов утра.

Напомним, выпускник нашего речного училища, гвардии старший матрос Егор Терзи нес службу по контракту в бригаде морской пехоты Балтийского флота. Егор погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, официальное число погибших на Украине военнослужащих из Карелии достигло семи человек. Были убиты в ходе спецоперации Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов и Андрей Гришин.