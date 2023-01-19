Погода готовит очередные испытания для жителей Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей республики в конце января.

Как отметили синоптики карельского Гидрометцентра на своем сайте, несмотря на то, что январь, являясь по климату самым морозным месяцем в году, скорее всего, не оправдает свой холодный статус.

«По прогнозу в конце января сохранится крайне неустойчивый характер погодных условий с перепадами атмосферного давления и температуры, обусловленный преимущественным влиянием североатлантических циклонов. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 2-4℃. В середине недели, 25-26 января, вновь вернутся осадки в виде мокрого снега, местами переходящие в дождь, усилится ветер южной четверти, а температура повысится до слабых положительных значений. Завершится январь очередным похолоданием, которое сохранится и в первые февральские дни», - рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что мороз превратил дороги Петрозаводска в полосу препятствий.