Погода в Карелии сегодня резко ухудшится

Карельский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу на территории республики.

По информации Карельского ЦГМС 3 августа в большинстве районов республики прогнозируется ухудшение погодных условий: кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозах усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.