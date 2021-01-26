Пограничники Карелии нашли и уничтожили тротил времен Великой Отечественной войны

Сотрудники погранвойск УФСБ России по Карелии обнаружили и уничтожили 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве Карелии.

В январе карельские пограничники ФСБ России в районе села Алакуртти Мурманской области обнаружили место складирования большого количества боеприпасов. Найденное оказалось времён Великой Отечественной войны. В схроне находились 24 тротиловые шашки. Общая масса взрывчатого вещества составляла более 7,5 кг.

Для обеспечения безопасности граждан до прибытия взрывотехников пограничники присматривали за обнаруженной взрывчаткой. Информацию об опасной находке передали в местные подразделения полиции и военного комиссариата.

Через некоторое время прибывшие специалисты-взрывотехники уничтожили боеприпасы.