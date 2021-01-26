Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт назвал ошибки, которые совершают люди с банковскими картами
26.01.2021 21:05
В Карелии полицейские спасли девушку, бросившуюся с моста в ледяную реку (ВИДЕО) 16
Сегодня 15:38
Глава Минздрава рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
26.01.2021 21:30
С лопатой против пистолета: Появились кадры с места перестрелки на парковке в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
Сегодня 06:40
Два человека скончались после заражения COVID-19 за минувшие сутки 9
Сегодня 09:15

Пограничники Карелии нашли и уничтожили тротил времен Великой Отечественной войны

Новости. Общество
18:20, 27 Января 2021
фото: © Правительство Карелии
Загрузка...

Сотрудники погранвойск УФСБ России по Карелии обнаружили и уничтожили 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве Карелии.

В январе карельские пограничники ФСБ России в районе села Алакуртти Мурманской области обнаружили место складирования большого количества боеприпасов. Найденное оказалось времён Великой Отечественной войны. В схроне находились 24 тротиловые шашки. Общая масса взрывчатого вещества составляла более 7,5 кг.

Для обеспечения безопасности граждан до прибытия взрывотехников пограничники присматривали за обнаруженной взрывчаткой. Информацию об опасной находке передали в местные подразделения полиции и военного комиссариата.

Через некоторое время прибывшие специалисты-взрывотехники уничтожили боеприпасы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-01-27 18:35:28
Присматривают за детишками на прогулке , а пограничники охраняют.
кир
2021-01-27 19:06:09
врунофф, так точно. Там бывают военные сборы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 17:09
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком
Сегодня 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»