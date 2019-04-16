Пограничники Карелии выявили мужчину, размещавшего экстремистские материалы

Житель Кандалакши размещал в Сети запрещенные материалы, сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Житель приграничного района Мурманской области размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети "В контакте" аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

Данные аудиозаписи содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

Суд назначил мужчине штраф в размере полутора тысяч рублей.