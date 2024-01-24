Пограничники остановили 10 выходцев с Ближнего Востока на юге Карелии

Сотрудники пограничного управления УФСБ Карелии пресекли попытку нарушения государственной границы России.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления республиканского УФСБ, две группы выходцев из стран Ближнего Востока пытались незаконно пересечь госграницу РФ.



На территории республики Карелия и Мурманской области задержано 15 иностранцев: 10 в Лахденпохском районе и еще пять - в соседнем регионе нашей страны.



Граждане стран Ближнего Востока прибыли в приграничные районы на такси. Установлено, что

иностранцы находились на территории РФ с нарушениями правил. Лахденпохский и Кольский районные суды привлекли нарушителей к административной ответственности в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы нашей страны.



Напомним, ранее похожий случай зафиксировали в Приладожье Карелии с девятью африканцами.