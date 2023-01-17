Пограничников поблагодарили за помощь в ликвидации ДТП с бензовозом на западе Карелии (ФОТО)

В конце января после дорожной аварии в Суоярвском районе Карелии из бензовоза разлились нефтепродукты.

Власти Суоярвского округа вручили благодарственное письмо представителю пограничного управления УФСБ РФ по Карелии.



Пограничников таким образом поблагодарили за активное участие в ликвидации розлива нефтепродуктов 27 января, сообщили муниципальные власти.







Напомним, на 14 километре автодороги «Суоярви-Юстозеро» опрокинулся бензовоз на базе Volvo, сообщили пожарные Суоярвского района.



По информации центра управления регионом, ДТП произошло

в районе поселка Леппяниэми. В результате аварии из цистерны начало вытекать топливо.



«На место аварии выехали все аварийные и дорожные службы, а также я, глава округа, и прокурор района Евгений Коноплин. <…> Сотрудниками пограничного управления УФСБ РФ по Карелии оказано содействие и проведены работы по откачке ГСМ из аварийной емкости в другие бензовозы», - сообщил тогда глава Суоярвского округа Роман Петров.



В МЧС уточнили, что остававшееся в бензовозе топливо было перекачано в автоцистерны в городе Суоярви и вывезено на территорию пограничного управления.