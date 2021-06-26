Погранслужба рекомендовала «не переживать» из-за появления КПП на автодороге в Карелии

На ведущей в Костомукшу автодороге в Карелии заработал пост проверки документов для всех въезжающих в город.

Как сообщает местное интернет-издание 64parallel.ru, пограничный пост устанавливают ежегодно в летний период, так как в теплое время года увеличивается количество случаев нарушений установленных на границе административных режимов.

«Не стоит переживать, так как размещение пограничного поста является мерой по обеспечению защиты и охраны Государственной границы РФ. Такие меры предусмотрены статьями 3 и 30 Закона РФ «О Государственной границе РФ». Они являются временными. Просим граждан с пониманием отнестись к указанным мерам и не забывать брать с собой документы, удостоверяющие личность», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.