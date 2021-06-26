Реклама
Прислать новость
Иван Голунов: «Мне не кажется правильным, что все должны заниматься расследованием дворца Путина» 15
26.06.2021 15:51
Появились еще два кандидата на выборы в Госдуму по Карелии 13
26.06.2021 13:50
Житель Петрозаводска пожаловался на тревожный сон из-за шума станции, которая подает кислород больным ковид-центра 14
26.06.2021 12:12

Погранслужба рекомендовала «не переживать» из-за появления КПП на автодороге в Карелии

Новости. Общество
08:50, 27 Июня 2021
фото: https://64parallel.ru

На ведущей в Костомукшу автодороге в Карелии заработал пост проверки документов для всех въезжающих в город.

Как сообщает местное интернет-издание 64parallel.ru, пограничный пост устанавливают ежегодно в летний период, так как в теплое время года увеличивается количество случаев нарушений установленных на границе административных режимов. 

«Не стоит переживать, так как размещение пограничного поста является мерой по обеспечению защиты и охраны Государственной границы РФ. Такие меры предусмотрены статьями 3 и 30 Закона РФ «О Государственной границе РФ». Они являются временными. Просим граждан с пониманием отнестись к указанным мерам и не забывать брать с собой документы, удостоверяющие личность», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Sim22
2021-06-27 11:27:13
Возвращаемся в советский союз, первый пост за 300 км до границы. Вот как власть боится своего народа.
кир
2021-06-27 09:06:16
Передвижения всех людей в цифровом веке должно отслеживаться в цифровом веке в режиме реального времени. Не надо песни петь о правах человека.
Саныч
2021-06-27 09:14:22
кир, идиот. Верни кота.
Off
2021-06-27 10:28:32
Саныч, я же говорю, что кир ..ещё тот извращенец. :)
кир
2021-06-27 11:33:36
Off со справкой - это ты извращенец, судя по текстам. Здесь все на виду и спрятаться нельзя в публичном пространстве. Надо уметь читать и размышлять. А у тебя этого нет. Природой не дано, способностей нет. Хорошо, если есть кому за тобой смотреть и ухаживать, - сказал кот.
кир
2021-06-27 10:04:12
Саныч, сам идиот. Я тоже его полюбил, моего кота. С ним легко обсуждать проблемы и разговаривать. Не то что с некоторыми. Лео и майк его невзлюбили, имея примитивные способности и отсутствие художественного дара. Хорошо, что ты понимаешь.)))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска
21.06.2021, 09:30
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021, 15:01
Мужчина, пропавший на пляже в Петрозаводске, найден мертвым

Аналитика

25.06.2021 14:05
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
25.06.2021 14:04
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
25.06.2021 14:03
«Вы пели перед задержанием?» 16
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»