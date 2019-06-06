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Новости. Криминал
08:05, 06 Июня 2019
фото: Александр Рюмин/ТАСС

Похититель масла в магазине Петрозаводска вывернул продавцу палец

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж, совершенный с причинением насилия, сообщили в МВД Каредии.

Весенним вечером в одном из сетевых магазинов Петрозаводска мужчина убрал под одежду бутылку оливкового масла. Он прошел мимо кассы, не оплатив покупку. Двое продавцов: мужчина и женщина заметили это и преградили ему путь к выходу.

Тогда похититель схватил мужчину-продавца за палец руки и вывернул его, чем причинил сильную физическую боль. Когда он попытался скрыться, на помощь пришел бдительный покупатель. Петрозаводчанин задержал любителя легкой наживы до приезда полиции.

После доставления в отдел полиции мужчина дал явку с повинной и был опрошен сотрудниками уголовного розыска. Также полицейские выяснили, что ранее 35-летний подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Согласно заявлению представителя магазина сумма ущерба могла составить 539 рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Мизантроп
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Продавцам, ударникам капиталистического труда, посоветовал бы пересмотреть первые 15 минут фильма "Кобра" со Сталоне. дбл блд.
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