Пенсионерка в Петрозаводске украла кошелек у 84-летней бабушки и потратила все деньги

Пожилая жительница Петрозаводска оставила кошелек в магазине, по стечению обстоятельств его присвоила другая пенсионерка из карельской столицы, заявили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 84-летняя пенсионерка. Она лишилась кошелька, в котором находилось 3 800 рублей.

Полицейские выяснили детали происшествия. Они установили, что заявительница оставила кошелек на стойке с корзинами в продуктовом магазине. Его нашла другая посетительница заведения, 67-летняя жительница карельской столицы. Оперативникам подозреваемая пояснила, что успела потратить все деньги на собственные нужды.

В настоящее время ущерб полностью возмещен. Возбуждено уголовное дело.