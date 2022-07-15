Похитители бронзы с Кондопожского ЦБК в Карелии могут потерять свободу на 5 лет

В Кондопоге будут судить двух сотрудников Кондопожского ЦБК, которые вынесли с предприятия металлический лом из бронзы, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в период с марта по апрель двое сотрудников Кондопожского ЦБК – 59-летнего и 47-летнего жители Кондопоги, используя служебное положение, вступив в предварительный сговор, похитили металлический лом из бронзы, принадлежащий комбинату.

В результате предприятию был причинен ущерб в размере более 180 тысяч рублей, похищенным имуществом злоумышленники распорядились в своих личных корыстных целях.

Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.

Законом за совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.