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Похитителя спортивной обуви ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Криминал
12:15, 03 Февраля 2022
фото: кадр из видео

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Камера наружного наблюдения запечатлела момент кражи спортивной обуви в торговом центре, теперь похитителя ищет полиция, сообщили в МВД Карелдии

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению спортивной обуви, совершенному в торговом центре.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам полиции: 8 921 011 86 96, 8 911 426 81 77. Конфиденциальность гарантируется.

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