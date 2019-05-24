Поход по магазинам обернулся для петрозаводчанки "потерей колес"

Пока женщина покупала продукты, мужчина украл ее велосипед, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 32-летняя горожанка. Она пояснила, что приехала около полудня на велосипеде в продуктовый магазин. И, понадеявшись на сознательность граждан, оставила двухколесный транспорт у дверей. Когда же она с покупками вышла из магазина, велосипеда уже не было на месте.

Сотрудники уголовного розыска установили 36-летнего судимого подозреваемого. Мужчина рассказал, что в тот день, проходя мимо магазина, он думал о том, где взять денег на алкоголь.

Петрозаводчанин сразу же приметил белый велосипед. Мужчина похитил его и отправился по своим делам. Позже он продал его 1,3 тысячи рублей. А деньги потратил на алкоголь.

Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.