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Похолодание идет в Карелию

Новости. Погода
13:51, 10 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Понижение температуры ожидается к выходным, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По словам синоптиков карельского Гидрометцентра, к 12 июня в Карелии ожидается понижение температуры до +13…+18 градусов днем и до +5…+10 ночью. Похолодание придет на территорию республики без дождей и продлится два-три дня.

"Уже к 15 июня в Карелию вновь вернется лето, потеплеет до +20…+22 градусов", - отметили в Гидрометцентре.

Также, по информации карельского Гидрометцентра, вода в губе Онежского озера на 9 июня прогрелась до +15 градусов.

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