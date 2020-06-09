Похолодание идет в Карелию

Понижение температуры ожидается к выходным, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По словам синоптиков карельского Гидрометцентра, к 12 июня в Карелии ожидается понижение температуры до +13…+18 градусов днем и до +5…+10 ночью. Похолодание придет на территорию республики без дождей и продлится два-три дня.

"Уже к 15 июня в Карелию вновь вернется лето, потеплеет до +20…+22 градусов", - отметили в Гидрометцентре.

Также, по информации карельского Гидрометцентра, вода в губе Онежского озера на 9 июня прогрелась до +15 градусов.