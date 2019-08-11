Похудевшая Лолита выложила в Сеть видео в купальнике

Лолита Милявская порадовала поклонников откровенным видео. Певица показала результаты своего похудения.

Звезда анонсировала выход своего клипа на композицию под названием "Это тело не сгорело". Она призналась, что нашла режиссера, который будет снимать этот ролик, пишет Cosmopolitan.

"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский, последняя работа которого "Иисус" для "Ленинграда", прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И "Тело" заиграет", – написала Лолита в Instagram.

Исполнительница показала свою постройневшую фигуру во всех ракурсах.

"Просто ошеломительная красотка! Ты похудела!", – отметила в комментариях Анита Цой.