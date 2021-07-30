Поисковики из Тюмени отправятся в экспедицию в Карелию

Поисковики Тюменской области будут работать на территории Лоухского района.

Экспедиция отряда из Тюменской области продлится с 10 августа по 9 сентября. Она состоится в рамках проекта «Вахта памяти-2021», сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на поисковый центр им. Артура Ольховского.

Сводный отряд из региона уже работал на этой территории летом 2020 года. В результате поисково-разведывательной экспедиции были открыты неизвестные ранее подробности боевых операций кестеньгского направления Карельского фронта.

Нынешние поисковые работы пройдут под руководством Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа совместно с поисковиками из Ленинградской, Новгородской областей и Карелии. В составе тюменского сводного отряда — опытные поисковики, а также школьники и студенты.

Ранее сообщалось, поисковики Карелии нашли в пряжинских лесах останки красноармейца.