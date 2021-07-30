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Поисковики из Тюмени отправятся в экспедицию в Карелию

Новости. Общество
11:05, 02 Августа 2021
фото: © паблик ВК «Поисковое движение Карелии»

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Поисковики Тюменской области будут работать на территории Лоухского района.

Экспедиция отряда из Тюменской области продлится с 10 августа по 9 сентября. Она состоится в рамках проекта «Вахта памяти-2021», сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на поисковый центр им. Артура Ольховского.

Сводный отряд из региона уже работал на этой территории летом 2020 года. В результате поисково-разведывательной экспедиции были открыты неизвестные ранее подробности боевых операций кестеньгского направления Карельского фронта.

Нынешние поисковые работы пройдут под руководством Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа совместно с поисковиками из Ленинградской, Новгородской областей и Карелии. В составе тюменского сводного отряда — опытные поисковики, а также школьники и студенты.

Ранее сообщалось, поисковики Карелии нашли в пряжинских лесах останки красноармейца.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-08-02 11:54:51
Работа на десятилетия. В 1942 12.02 году отряд финских диверсантов уничтожил госпиталь с врачами и ранеными бойцами в местечке Петровский Ям. Ихний предводитель получил орден Маннергейма. Они видели и знали, что там госпиталь. А вы за сыром ездите к ним. Много ученых с Пушкинской туда эмигрировало. Самобытный ПетрГУ готовит будущих эмигрантов за российские деньги.
театральный критик
2021-08-02 11:08:28
колготочник офф заранее начнет визжать о жертвах политических репрессий.
Гость
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