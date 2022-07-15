Поисковики в районе Карелии нашли рыбака, пропавшего неделю назад

Рыбак, пропавший 9 июля в деревне Коткозеро Олонецкого района, найден живым.

Как сообщается в паблике поисковиков «Длинный берег», пропавший 9 июля в деревне Коткозеро Олонецкого района 38-летний рыбак найден живым.

Ранее сообщалось, что мужчина ушел на рыбалку на реку Пекки 9 июля и пропал. 15 июля поисковики собирали добровольцев на поиски потерявшегося.