Поисковики в районе Карелии нашли рыбака, пропавшего неделю назад

Рыбак, пропавший 9 июля в деревне Коткозеро Олонецкого района, найден живым.
Как сообщается в паблике поисковиков «Длинный берег», пропавший 9 июля в деревне Коткозеро Олонецкого района 38-летний рыбак найден живым.
Ранее сообщалось, что мужчина ушел на рыбалку на реку Пекки 9 июля и пропал. 15 июля поисковики собирали добровольцев на поиски потерявшегося.
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