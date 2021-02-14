Появилась новая схема мошенничества со счетами юрлиц

Центробанк сообщил банкам о новом типе атаки на счета юридических лиц через мобильное приложение и рекомендовал проверить системы дистанционного банковского обслуживания.

Как стало известно газете "Коммерсантъ", в конце прошлой недели ЦБ разослал банкам предупреждение о схеме, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Делал это авторизованный клиент банка путем подмены номера счета отправителя.

В ЦБ отмечают высокий уровень подготовки атак: осведомленность атакующих в технологии ДБО на уровне разработчиков, а также в особенностях обработки платежей банком и в правилах и настройках антифрод-систем. Что Центробанк советует юрлицам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".