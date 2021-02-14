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Появилась новая схема мошенничества со счетами юрлиц

Новости. Общество
16:40, 15 Февраля 2021
фото: © mikegi/pixabay
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Центробанк сообщил банкам о новом типе атаки на счета юридических лиц через мобильное приложение и рекомендовал проверить системы дистанционного банковского обслуживания.

Как стало известно газете "Коммерсантъ", в конце прошлой недели ЦБ разослал банкам предупреждение о схеме, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Делал это авторизованный клиент банка путем подмены номера счета отправителя.

В ЦБ отмечают высокий уровень подготовки атак: осведомленность атакующих в технологии ДБО на уровне разработчиков, а также в особенностях обработки платежей банком и в правилах и настройках антифрод-систем.

Что Центробанк советует юрлицам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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