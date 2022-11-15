Появилась первая интерактивная карта маршрутов автобусов из Петрозаводска в пригород

ГУП «Карелавтотранс» запустил пробную версию первой интерактивной карты маршрутов пассажирских автобусов, соединяющих Петрозаводск и пригород.
На карте указаны маршруты и остановочные пункты в сторону Заозерья с геолокациями.
Планируется создание таких же интерактивных карт маршрутов в сторону Чалны, Бесовца, Шуи, Машезеро, Деревянного и Пряжи.
Сервис работает на официальном сайте ГУП «Карелавтотранс».
Компания обратилась к пассажирам с просьбой присылать свои отзывы и пожелания.
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