Появилась первая интерактивная карта маршрутов автобусов из Петрозаводска в пригород

ГУП «Карелавтотранс» запустил пробную версию первой интерактивной карты маршрутов пассажирских автобусов, соединяющих Петрозаводск и пригород.

На карте указаны маршруты и остановочные пункты в сторону Заозерья с геолокациями.

Планируется создание таких же интерактивных карт маршрутов в сторону Чалны, Бесовца, Шуи, Машезеро, Деревянного и Пряжи.

Сервис работает на официальном сайте ГУП «Карелавтотранс».

Компания обратилась к пассажирам с просьбой присылать свои отзывы и пожелания.