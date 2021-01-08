Появились фото с места аварии, где водитель улетел в кювет на трассе в Карелии

В ДТП под Костомукшей травмы получил 48-летний водитель.

В паблике второго пожарно-спасательного отряда ФПС по Карелии опубликовали фото с места аварии, которая произошла 6 января на 190 км трассы "Кочкома- Госграница".

Напомним, в этот день в 17:10 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации происшествия на дороге, где произошел съезд автомобиля в кювет. По информации "Столицы на Онего", житель города горняков 1972 года рождения на автомобиле "Daewoo Nexia" не справился с управлением и оказался в кювете.

Попавший в аварию мужчина был транспортирован в больницу. По имеющимся данным, у него множественные ушибы.