В Карелии водитель оказался в кювете и был госпитализирован

В Костомукше водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

Шестого января в 17:10 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации происшествия на дороге, где произошел съезд автомобиля в кювет. ДТП случилось на 190 км. трассы "Кочкома- Госграница". Об этом сообщают в МЧС.

По информации "Столицы на Онего", житель Костомукши 1972 года рождения на автомобиле "Daewoo Nexia" не справился с управлением и оказался в кювете.

Попавший в аварию человек был транспортирован в больницу. По имеющимся данным, у него множественные ушибы.

Ранее сообщалось, что автомобили устроили ДТП в рождественское утро в Петрозаводске.