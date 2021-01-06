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Автомобили устроили ДТП в рождественское утро в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:13, 07 Января 2021
фото: Камера наружного наблюдения "Сампо.ру" / скриншот
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Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке: момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.

Авария произошла седьмого января, в 06-52 на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе в Петрозаводске. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили двигались по улицам Правды и Лыжной во встречных направлениях. 

Машины столкнулись на регулируемом перекрёстке, когда один из автомобилистов совершал левый поворот на Ключевское шоссе, а второй участник ДТП двигался прямо.

Сразу после столкновения к разбитым машинам подъехал автомобиль скорой помощи.

Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения "Сампо.ру".

Ранее сообщалось, что каждая 10 смерть в ДТП в Карелии произошла по вине водителя, выехавшего на "встречку".

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