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Появились фото с места поисков на озере в Карелии, где утонула целая семья

Новости. Общество
11:34, 17 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Водолазы показали, как проходила поисковая операция в Медвежьегорском районе Карелии на озере Кумчозеро, где утонули родители с двумя детьми.

В паблике отряда Лиза Алерт «Водолазная группа «ДобротворецЪ» опубликованы фото с места поисков на озере в Карелии, где утонула семья из четырех человек – молодые родители две девочки 3 и 6 лет.

 

 

 

Напомним, в акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Погибших родителей подняли со дна 16 июня, их нашли в трестах метрах от места, где перевернулась лодка.

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-06-17 11:38:26
Ежедневно жуть какая-то, что на дорогах, что на озерах!
Dredd
2021-06-17 12:19:05
User, Были же люди, как люди и вдруг .... (с) Брат-2
насмешница
2021-06-17 11:52:15
User, вы еще сводки по короновирусу почитайте для полноты картины
Самуил
2021-06-17 12:12:12
насмешница, в "сводках" стабильно по 3 в день, а вот какова "полнота картины"?
Самуил
2021-06-17 11:50:11
User, грядёши "конечная кончина, всех концов окончание".
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