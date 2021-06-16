Появились фото с места поисков на озере в Карелии, где утонула целая семья

Водолазы показали, как проходила поисковая операция в Медвежьегорском районе Карелии на озере Кумчозеро, где утонули родители с двумя детьми.

В паблике отряда Лиза Алерт «Водолазная группа «ДобротворецЪ» опубликованы фото с места поисков на озере в Карелии, где утонула семья из четырех человек – молодые родители две девочки 3 и 6 лет.

Напомним, в акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Погибших родителей подняли со дна 16 июня, их нашли в трестах метрах от места, где перевернулась лодка.

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.