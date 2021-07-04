Появились фото с места смертельного ДТП на трассе в Карелии, где загорелись автомобили

Грузовик и «Газель» столкнулись на трассе в Муезерском районе, два человека погибли на месте.

Напомним, в минувшую субботу, 3 июля, около 17:00 на 130 км федеральной дороги «Кола» в Муезерском районе 29-летний водитель грузового автомобиля Scania допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ». Машины съехали в кювет и загорелись. В результате ДТП погибли водитель грузовика и 48-летний пассажир автомобиля «ГАЗ»

По информации отделения МВД России по Муезерскому району, водитель грузовика с полуприцепом врезался во впереди идущий (попутно) автомобиль «ГАЗ А21R32», осуществляющий дорожные работы. Водитель «Газели» был доставлен в Межрайонную больницу № 1 Костомукши.