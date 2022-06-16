Появились фотографии пожара в Заозерье — там горит целый двор (ФОТО)

Как сообщили очевидцы, на пожаре погибли животные, есть пострадавшие среди людей.
В паблике «Заозерье, Прионежский район, Республика Карелия» появились фотографии страшного пожара в пригороде Петрозаводска. В паблике также пишут, что кого-то увозили на карете «Скорой помощи».
Кроме того, в «Столицу на Онего» очевидцы сообщили, что в пожаре погибла часть животных — у жильцов дома было приусадебное хозяйство.
Напомним, в МЧС Карелии сообщили о пожаре в Заозерье. Дым от катастрофы поднимается над Онежским озером и виден из Петрозаводска.
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