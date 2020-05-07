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Появились кадры с места аварии в Олонецком районе (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:20, 08 Мая 2020
фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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В ДТП на трассе в Карелии 7 мая пострадал пассажирка Nissan.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщили, что 19.30 на 295 км федеральной автодороги "Кола" водитель съехал в кювет. В результате пострадала 33-летняя пассажирка.

 

"На место ДТП выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонца 5 человек. Проводимые работы: отключение АКБ, вытаскивание автомобиля при помощи буксировочного троса на дорогу, стабилизация транспортного средства", – отмечается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".

Там же появились фото с места аварии.

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