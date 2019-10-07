16:56, 07 Октября 2019
Появились кадры с места смертельного ДТП, где разбился молодой житель Карелии (ФОТО)
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В Сегежском районе в ДТП на трассе погиб 22-летний житель поселка Надвоицы.
Как рассказали в ГИБДД Карелии, сегодня, 7 октября, в 7.15 утра в Сегежском районе на автомобильной дороге "Кола" на 690 км 22 - летний водитель Lada Priora опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водитель - житель поселка Надвоицы - погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Фото с места смертельного ДТП опубликованы на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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