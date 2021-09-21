Появились первые расчеты, какая площадь сгоревших лесов Карелии может попасть под топор

Первые результаты обследования лесов, больше всего пострадавших от пожаров в Карелии минувшим летом показали, что под сплошную рубку могут попасть до 10% обгоревших деревьев.

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Сергей Шарлаев.



«Сейчас сделать вывод очень сложно. На сегодняшний день у нас проводятся лесопатологические обследования в Суоярвском районе возле поселка Настенъярви и в Сегежском районе вдоль трассы «Кола». Там обследуются пока небольшие площади порядка 20-25 гектар. Кроме того, проведено лесопатологическое обследование на площади около 400 гектар в Муезерском районе в окрестностях поселка Суккозеро. По результатам обследования этих 400 гектар установлено, что насаждения на площади около 40 гектар необходимо вырубить полностью», - сказал Шарлаев.

Подробнее об оценке ущерба от лесных пожаров, читайте в статье «Каждый шаг будет проверяться».