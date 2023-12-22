Появились подробности ДТП со смертельным исходом в Прионежском районе Карелии

В аварии, в которой погиб водитель легкового авто, получила травмы пассажир легковушки.
Подробности дорожной аварии в Прионежском районе сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло вечером в пятницу, 22 декабря, приблизительно в 21.00 около отворотки на Станцию Шуйская в Прионежье. По предварительным данным, грузовик MAN с 45-летним водителем за рулем занесло и он выехал на полосу встречного движения. Там грузовик столкнулся со встречным автомобилем Audi.
Водитель легковой иномарки скончался до приезда скорой медицинской помощи, 24 летняя девушка-пассажир была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Прокуратура Прионежского района установит обстоятельства ДТП со смертельным исходом.
Пожарные ликвидировали последствия дорожной аварии и опубликовали страшные кадры с места ДТП со смертельным исходом.
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