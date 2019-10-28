Появились подробности ДТП в Карелии, где автобус с детьми съехал в кювет

ДТП произошло вечером 27 октября, сообщили в ГИБДД Карелии.

По уточненным данным, 27 октября в Пряжинском районе на 81 км автодороги Петрозаводск – Суоярви в темное время около 19.30 55-летний водитель автобуса "ПАЗ", осуществляющий перевозку группы детей, не справился с управлением и съехал в кювет.



В момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира – 14 детей в возрасте от 8 до 16 лет, 2 сопровождающих (преподаватели) и 6 родителей. В результате происшествия никто не пострадал.







©ГИБДД Карелии Ранее



в ГИБДД Карелии сообщали, что в салоне находились 18 детей и 4 взрослых.

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Автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, перевозил детей в соответствии с действующими требованиями, водитель трезв. Автобус 2014 года выпуска, оснащен тахографом и навигационной системой ГЛОНАС, технический осмотр пройден в августе 2019 года, 25 пассажирских мест (все сидения оборудованы ремнями безопасности), шины установлены в соответствии с сезоном, наличие документов в соответствии с ПДД РФ.